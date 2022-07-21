В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в российском внешнеполитическом ведомстве сделала официальный представитель Мария Захарова. Иностранная журналистка попросила чиновницу оценить заявления, которые публикуются в итальянских СМИ об отставке премьер-министра Марио Драги.
Официальные лица в Италии просто перестановки внутриполитические связывают с Россией, да и, вообще, с внешней политикой - это удивительно. Честно говоря, это нас шокировало, я могу вам так сказать.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке.
Фото и видео:
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все