Мария Захарова назвала шоком сведения западных СМИ о том, что Россия может иметь связь с кадровыми перестановками в Италии.

В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в российском внешнеполитическом ведомстве сделала официальный представитель Мария Захарова. Иностранная журналистка попросила чиновницу оценить заявления, которые публикуются в итальянских СМИ об отставке премьер-министра Марио Драги.

Официальные лица в Италии просто перестановки внутриполитические связывают с Россией, да и, вообще, с внешней политикой - это удивительно. Честно говоря, это нас шокировало, я могу вам так сказать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке.

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