Мария Захарова рассказала о том, что США продолжают отказывать российским дипломатам в выдаче виз.

МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница отметила, что поведение Вашингтона неприемлемо и не останется без реакции со стороны Москвы.

Власти США продолжают злоупотреблять своим положением страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, а по сути просто продолжают манипулировать выдачей въездных виз. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница уточнила, что США действуют вопреки своим международным обязательствам под эгидой Всемирной организации. Мария Захарова напомнила, что американская сторона либо отказывает в выдаче виз российским делегатам, либо умышленно затягивает сроки оформления документов, чтобы сделать их участие в мероприятиях невозможным. Последний подобный случай связан с дипломатом Андреем Крутских. В США заявили коллегам о том, что "ему виза не может быть выдана в принципе".

Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем.

Фото и видео: МИД России

