Швейцария вошла в тройку крупнейших поставщиков лекарств в Россию

В рейтинг также попали Германия, Бельгия, Нидерланды и Словения.

Швейцария по результатам первого полугодия 2025 года вытеснила Нидерланды из тройки в рейтинге крупнейших поставщиков лекарственных средств в Россию. Европейская страна расположилась на втором месте списка экспортеров. За аналогичный период времени в 2021 года она была лишь четвертой. Соответствующими данными поделились аналитики из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на открытие данные из иностранных таможенных служб.

На первом месте, как и четыре года назад, находится Германия. За первые полгода ее лекарственный экспорт в Россию составил 992,3 миллиона долларов. Лидерство в рейтинге страна со столицей в Берлине сохранила, однако фиксируется просадка по объемам продаж. В 2021 году показатель был на 11,4 процента выше, чем регистрируется сейчас. Швейцария укрепилась в рейтинге сразу на две позиции благодаря наращиванию объемов практически в два раза. Замыкает тройку Бельгия, которая ранее находилась на втором месте. за последние четыре года поставки страны в Россию упали на 17,3 процента. Далее в рейтинге указаны Нидерланды и Словения. Последняя поднялась в списке с шестого места. Такой результат обусловлен тем, что Любляна нарастила экспорт почти на четверть.

За первое полугодие Россия закупила за рубежом лекарств на 4,112 миллиарда долларов. Данный показатель на 3,5% больше, чем фиксировался за аналогичный период 2021 года. Первая пятерка крупнейших поставщиков закрыла 59 процентов внутренних потребностей государства в импортных препаратах. Также заметные доли можно наблюдать в поставках из Франции (шесть процентов), Индии (пять процентов), Венгрии, Польши и Швеции (по четыре процента поставок).

