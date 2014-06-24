ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России

Чаще всего регион покупал у Москвы медикаменты, иммунологические препараты и вакцины.

Европейский союз в июле 2025 года резко нарастил закупку фармацевтической продукции в России. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные, полученные в отчете Евростата. Эксперты заметили, что прирост такой категории товаров составил более чем в два раза как в годовом, так и в месячном выражении. По результатам июля текущего года из России в региональное сообщество приехало фармацевтической продукции на 8,7 миллиона евро. Этот уровень в 2,4 раза больше, чем фиксировался в июне того же года, а также в 2,3 раза больше, чем регистрировался год назад.

По итогам первых семи месяцев года поставки также выросли - на 17,5 процентов по сравнению с январем-июлем 2024 года, до 29,5 миллиона евро. Чаще всего европейские покупатели интересовались медикаментами. Закупки этого товара составили общую сумму в 4,4 миллиона евро. Дополнительно они поставляли в своих страны иммунологические препараты и вакцины - на 4,3 миллиона евро. Самыми большим импортерами российских лекарств и другой фармацевтической продукции внутри ЕС стали Словения (чуть больше пяти миллионов евро), Венгрия (1,6 миллиона евро), Словакия (1,3 миллиона евро), Финляндия (418 тысяч евро) и Нидерланды (253 тысячи евро).

