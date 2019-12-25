В Евростате раскрыли статистику по закупке региона у России продуктами питания.

Европейский союз по результатам января-июля 2025 года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные, полученные в отчете Евростата. Суммарно за первые семь месяцев текущего года эти закупки в региональное сообщество составили 444 миллиона евро. Такой показатель на 25,5 процента больше, чем фиксировался за аналогичный период прошлого года. При этом в июле поставки немного снизились. Падение зарегистрировано на уровне 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В результате поставки из РФ в ЕС составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро.

Чаще всего и в больших объемах европейские государства закупали на российской территории филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро), мороженную продукцию (125,6 миллиона), сушеную, соленую или копченую (22,7 миллиона), а также свежую и охлажденную (два миллиона).

Гастроэнтеролог в Петербурге дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

Фото: pxhere.com