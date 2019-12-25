Швейцария проведет референдум о прекращении свободного передвижения с ЕС

Граждане страны проголосуют по пяти пунктам 27 сентября.

Швейцария проведет референдум о прекращении свободного передвижения с Евросоюзом. Об этом сообщили журналисты Swiss Info. По данным СМИ, правительство страны хочет, чтобы граждане самостоятельно определились о необходимости закрытия государственных границ или сохранение свободного перемещения. С соответствующей инициативой обратилась местная народная партия.

Политики считают, что страна стала менее безопасной из-за наплыва мигрантов Согласно предварительным опросам, около 63% жителей страны хотят проголосовать за прекращение свободного передвижения с ЕС во время пандемии коронавируса. Официальное голосование назначено на 27 сентября.

Вопрос передвижения станет одним из пяти, которые будут подниматься на мероприятии. Граждане Швейцарии также должны будут указать свое мнение по поводу закупки новых истребителей, а также относительно семейной политики, дикой природы и охоты.

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