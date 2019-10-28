Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде благоустроит петербургский подрядчик

Как стало известно в понедельник, 8 июня, аукцион на первый этап благоустройства парка "Швейцария" в Приокском районе завершен. Победил подрядчик из Петербурга. Стоимость контракта составила 3,72 миллиарда рублей.
Подрядчик отреставрирует и поставит современную технику на входы в парк, сделает ограду, восстановит парковые дорожки, благоустроит мемориал "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквер "Первых маевок". Помимо этого появится архитектурная подсветка и дополнительное озеленение. Также компания установит фонтаны, лавочки, урны, детские и спортивные площадки, веранды.
Работы должны завершить в декабре 2021 года. Фактически благоустройство планируют завершить к 800-летию города.
Ранее мы писали, что петербуржцы выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга.
Фото: vk.com/priok
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