Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде благоустроит петербургский подрядчик

В результате торгов стоимость контракта снизили с 3,9 миллиарда до 3,72 миллиарда рублей.

Как стало известно в понедельник, 8 июня, аукцион на первый этап благоустройства парка "Швейцария" в Приокском районе завершен. Победил подрядчик из Петербурга. Стоимость контракта составила 3,72 миллиарда рублей.

Подрядчик отреставрирует и поставит современную технику на входы в парк, сделает ограду, восстановит парковые дорожки, благоустроит мемориал "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквер "Первых маевок". Помимо этого появится архитектурная подсветка и дополнительное озеленение. Также компания установит фонтаны, лавочки, урны, детские и спортивные площадки, веранды.

Работы должны завершить в декабре 2021 года. Фактически благоустройство планируют завершить к 800-летию города.

Ранее мы писали, что петербуржцы выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга.

Фото: vk.com/priok