Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездахАнна-Лена Лаурен в статье для газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия по РФ. Иностранка оценила дружелюбие попутчиков, назвав их "лучшими за всю поездку".
Она добавила, что незнакомые люди помогли ей с багажом, угостили едой. Шведку также поразило то, что в поездах люди разговаривают на вечные темы, такие как жизнь и смерть. Лаурен напомнила, что при этом в российских самолетах нередки конфликты и драки. Там пассажиры ведут себя некультурно и отказываются выполнять требования членов экипажа.
Ничего подобного вы никогда не увидите в поездах. Там царят полный порядок и покой
прокомментировала автор статьи
Ранее Piter.tv писал о том, что в РЖД показали фотографии обновленного интерьера "Сапсана".
Видео: YouTube/Scrinoid, Michael Jiroch, Life in Siberia
Обсуждение ( 0 )