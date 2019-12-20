Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Зато о самолетах она рассказала в негативном ключе.

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездахАнна-Лена Лаурен в статье для газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия по РФ. Иностранка оценила дружелюбие попутчиков, назвав их "лучшими за всю поездку".

Она добавила, что незнакомые люди помогли ей с багажом, угостили едой. Шведку также поразило то, что в поездах люди разговаривают на вечные темы, такие как жизнь и смерть. Лаурен напомнила, что при этом в российских самолетах нередки конфликты и драки. Там пассажиры ведут себя некультурно и отказываются выполнять требования членов экипажа.

Ничего подобного вы никогда не увидите в поездах. Там царят полный порядок и покой прокомментировала автор статьи

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Видео: YouTube/Scrinoid, Michael Jiroch, Life in Siberia