РЖД показали фотографии обновленного интерьера "Сапсана"

В ближайшее время обновятся все 16 составов.

РЖД показали фотографии новых интерьеров "Сапсана". В честь десятилетия электропоезда пресс-служба показала первые снимки обновленного вагона. Специалисты изменили цветовое решение салона, а у каждого кресла появились розетки и USB-разъемы. Также замена коснулась чехлов сидений, освещения. В последнее устройство добавили возможность регулировать яркость. В вагоне появились кулеры с питьевой водой и поменяли оконные затемняющие шторы.

Пассажиры с детьми могут провести время в отдельной детской игровой зоне. В десятом вагоне находятся специальные места для колясок, а в девятом пеленальный стол. Для бизнес-класса заменили кресла и добавила два купе-сьют. Это зона, которая затемнена стеклянными перегородками. Изменения коснулись и интерьера вагона-ресторана. Там появились дополнительные зарядные устройства на столиках, зоны для индивидуальных переговоров.

В ближайшее время "РЖД" модернизирует все 16 составов.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 1 января поезда "Петебург – Ивангород" будут ходить ежедневно.

Фото: пресс-служба "РЖД"

