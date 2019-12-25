Иностранец посетил Ненецкий автономный округ.

Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику. Об этом местный корреспондент издания SVT Берт Сундстрем рассказал в статье о своем путешествии по Заполярью. Он сожалеет о том, что ненцы становятся все ближе к современной цивилизации и теряют связь с традиционным укладом жизни. Уже сейчас народ отказывается от кочевничества. К такому выводу иностранец пришел после того, как посетил в Ненецком автономном округе поселок Нельмин-Нос. Он располагается в 60 километрах от Нарьян-Мара.

В чуме — грубом шатре из неструганных жердей — тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать...Я от крови отказываюсь описание быта ненцев шведским журналистом

Швед напомнил, что ненцев осталось несколько тысяч человек. Большинство из них больше не кочуют, а живут в небольшом поселке. В населенном пункте есть школа, электричество, мобильная связь, но нет водопровода. По словам Берта Сундстрема, ему становится грустно от того, что в регионе в небытие уходит культура и язык.

Путин заявил, что Сафронову инкриминируются преступления в период работы в "Роскосмосе".

Фото: Pixabay.com