Путин заявил, что Сафронову инкриминируются преступления в период работы в "Роскосмосе"

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшему журналисту Коммерсанта и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову инкриминируются преступления, в период работы в государственной корпорации.
Заявление глава государства сделал во время встречи с членами Совета по правам человека.
Путин заявил, что дело в отношении Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом.
А за ту информацию, что он передавал при работе в "Роскосмосе".
Владимир Путин, президент России
Ранее мы писали, что Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей.
Видео: kremlin.ru
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