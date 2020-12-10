Путин заявил, что Сафронову инкриминируются преступления в период работы в "Роскосмосе"

Заявление глава государства сделал во время встречи с членами Совета по правам человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшему журналисту Коммерсанта и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову инкриминируются преступления, в период работы в государственной корпорации.

Заявление глава государства сделал во время встречи с членами Совета по правам человека.

Путин заявил, что дело в отношении Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом.

А за ту информацию, что он передавал при работе в "Роскосмосе". Владимир Путин, президент России

Ранее мы писали, что Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей.

Видео: kremlin.ru