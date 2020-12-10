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Путин заявил, что Сафронову инкриминируются преступления в период работы в "Роскосмосе"

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Заявление глава государства сделал во время встречи с членами Совета по правам человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшему журналисту Коммерсанта и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову инкриминируются преступления,  в период работы в государственной корпорации.

Заявление глава государства сделал во время встречи с членами Совета по правам человека.

Путин заявил, что дело в отношении Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом.

А за ту информацию, что он передавал при работе в "Роскосмосе".

Владимир Путин, президент России

Ранее мы писали, что Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей.

Видео: kremlin.ru

Теги: дело сафронова, путин, спч
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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