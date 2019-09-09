Шведский ученый предложил поедать человеческие трупы для спасения планеты

Магнус Сёдерлунд уверен, что это решит экологические проблемы.

Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд предложил поедать человеческие трупы, чтобы решить экологические проблемы на планете. Об этом пишет The New American.

В глобальном потеплении экологи и зеленые отчасти винят мясную промышленность и сельское хозяйство. Поэтому все чаще звучат невообразимые предложения о спасении планеты. Например, Сёдерлунд в эфире шведского телевидения заявил о планах провести гастрономические семинары. На них он хочет рассказать аудитории о перспективах потребления человечины.

По мнению ученого, основным препятствием является то, что "люди слегка консервативны в своих пищевых привычках". Кроме того, огромную роль играют общественные табу, которые гласят, что поедание мертвечины — это осквернение.

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Видео: YouTube / trxshedits