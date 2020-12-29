Шведский депутат Вихель выразил обеспокоенность в связи с решением России выйти из ДОН

В Минобороны направлен запрос о мерах, которые Швеция примет для того, чтобы продолжать следить за силами РФ.

Шведский депутат Маркус Вихель выразил обеспокоенность в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу. По мнению парламентария данное решение Москвы лишит Стокгольм возможности пользоваться преимуществами данного соглашения. Комментарий эксперта направлен в адрес министра обороны страны Петера Хультквиста.

Специалист уточнил в тексте документа, что ранее шведские военные могли получать сведения о российском потенциале за счет проведения разведывательных полетов над территорией РФ. Эта возможность будет потеряна, так как Стокгольм не имеет разведывательных спутников. Только ДОН является элементом контроля над вооружениями, которое создавало атмосферу безопасности и доверия в стране.

Сейчас, к сожалению, многое указывает на то, что договор разваливается, так как Россия объявила о своём намерении выйти из него. Следовательно, мы больше не сможем получать столько же информации о силах, развёрнутых в непосредственной близости от нас, как раньше Маркус Вихель, шведский депутат

Парламентарий спросил у главы Минобороны Швеции о мерах, которые страна примет для того, чтобы страна могла и дальше собирать информацию о вооружении и силам, "дислоцированных в ближнем зарубежье".

Россия переделает самолеты "открытого неба" в разведчики.

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