Шведские ученые рассказали о новой болезни, которая передается через укусы клещей

Возбудитель может затаиться в организме на несколько лет и активизироваться, когда ослабнет иммунитет.

Шведские ученые рассказали о новой болезни, которой можно заразиться от укусов клещей.

Кроме энцефалита и боррелиоза после укуса клещей можно заразиться такой болезгью как бабезиоз. Болезнь вызывают паразиты, которые содержаться в кровяных тельцах. Болезни подвержены и люди, и животные. Бабезиоз не вызывает сыпи, но у больного может появиться температура, ломота в суставах. Если иммунитет у человека сильный, то болезнь может пройти сама.

Но главная опасность бабезиоза в том, что паразиты могут оставаться в организме несколько лет. И при ослабленном иммунитете может наступить летальный исход.

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