Ульф Кристерссон рассказал о задачах страны во время председательства в ЕС в 2023 году.

Швеция во время председательства в ЕС намерена сохранить единство в поддержке Украины. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал премьер-министр правительства страны Ульф Кристерссон. Чиновник пояснил, что данное направление будет одним из приоритетных в работе Евросоюза на 2023 год. Дополнительно власти страны видят необходимость обеспечить подотчетность поставкам, следить на продвижением евроинтеграции Украины в качестве государства-кандидата на вступление в ЕС.

Отчасти мы точно знаем как - сохранить европейское единство в поддержке Украины; увеличить экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине; продолжить мобилизацию стран и ресурсов для восстановления Украины. Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Глава правительства уточнил, что Швеция как страна-председатель будет готова действовать быстро и решительно в вопросах. Основной миссией Швеции чиновник видит обеспечение защиты региона, а также систематическая оборона киевского режима. Ульф Кристерссон подчеркнул, что Евросоюз важен в геополитике как стабилизирующий фактор во "все более неопределенном мире".

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Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet