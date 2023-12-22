Швеция направит Украине крупнейший пакет военной помощи

Пол Юнсон сообщил о том, что европейская страна продолжит помогать ВСУ.

Швеция направит Вооруженным силам Украины свой крупнейший, 15-й по счету пакет военной помощи на сумму около 680 миллионов американских долларов. Соответствующее заявление на пресс-конференции местного министерства по обороне сделал глава профильного ведомства Пол Юнсон.

Направим Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон. Пол Юнсон, министр по обороне Швеции

Известно, что в данный пакет поддержки армии киевского режима войдут десять десантно-штурмовых катеров Sridsbåt 90 (CB90), двадцать десантных катеров G-класса, а также мины, торпеды, артиллерийские боеприпасы, передвижные зенитные ракетные комплексы Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf. Часть денежных средств уйдет на обучение военнослужащих страны и закупку бронетехники Запада.

В США надеются на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet