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Швеция может поставить Украине военное снаряжение
Сегодня, 7:50
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Швеция может поставить Украине военное снаряжение

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Магдалена Андерссон рассказала о дополнительной поддержке Киева.

Швеция может поставить Украине дополнительное военное снаряжение. Такое заявление перед европейскими журналистами сделала премьер-министр страны Магдалена Андерссон во время прибытия в Версаль. Там проводится внеочередной саммит Евросоюза. Глава  шведского правительства не исключила ситуацию, по которой придется отправлять новое снаряжение Киеву. При этом она не стала раскрывать подробности.

Мы продолжим всячески поддерживать Украину, и я не исключаю, что это может включать дополнительные военные материалы.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Шведское правительство ранее направило Киеву 135 тысяч полевых пайков, а также пять тысяч касок, еще пять тысяч бронежилетов и пять тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. Данное снаряжение уже находится на территории Украины.

Премьеры Дании и Швеции: вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестке дня не стоит.

Фото и видео: European Commission

Теги: военная помощь, евросоюз, магдалена андерссон, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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