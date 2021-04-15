Премьеры Дании и Швеции: вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестке дня не стоит

Страны считают, что Киев еще не выполнил условия для вступления в Евросоюз.

Премьеры Дании и Швеции: вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестке дня пока не стоит. Такими мнениями поделились главы местных правительств во время прибытия на неформальный саммит Евросоюза, который проводится в Версале. Они объяснили европейским журналистам, что ЕС намерен устанавливать более тесные связи с Киевом.

Перспектива есть и должна быть. Украина - европейская страна. У нас есть огромный интерес…Сейчас ни одна из них не соответствует необходимым требованиям. Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уточнила, что до реального членства в ЕС Украине еще далеко. Она напомнила, что от страны требуется соответствовать определенным процессам. Страны ЕС намерены придерживаться такого подхода в рассмотрении заявки Киева.

Премьер Италии констатировал замедление темпов роста экономики ЕС.

Фото и видео: European Commission

