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Шварценеггер призвал фразой из "Терминатора" привиться от коронавируса

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Актер вакцинировался от коронавируса прямо в автомобиле.

Арнольд Шварценеггер призвал фразой из "Терминатора" привиться от коронавируса. Таким образом он решил смотивировать американцев последовать собственному примеру. Сначала актер вспомнил фразу из фильма "Подарок на Рождество". Речь идет о цитате, которая разошлась на мемы: "Положи эту печеньку на место!". Обращаясь к медсестре, голливудская звезда потребовала положить иглу на место. Это вызвало смех у медицинского работника. После этого  женщина вакцинировала пациента. Известно, что прививку актер получил не выходя из автомобиля.

Идём со мной, если хочешь жить

пошутил Арнольд Шварценеггер

Напомним, что ранее Россия заявила о готовности бороться с распространением коронавирусной инфекции вместе с Америкой. Однако посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон чрезмерно политизирует тему вакцин и препаратов от COVID-19.

Видео: Арнольд Шварцнеггер зажигает под гавайские мотивы.

Видео: Yotube/Arnold Schwarzenegger

Теги: арнольд шварцнеггер, терминатор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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