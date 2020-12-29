Актер вакцинировался от коронавируса прямо в автомобиле.

Арнольд Шварценеггер призвал фразой из "Терминатора" привиться от коронавируса. Таким образом он решил смотивировать американцев последовать собственному примеру. Сначала актер вспомнил фразу из фильма "Подарок на Рождество". Речь идет о цитате, которая разошлась на мемы: "Положи эту печеньку на место!". Обращаясь к медсестре, голливудская звезда потребовала положить иглу на место. Это вызвало смех у медицинского работника. После этого женщина вакцинировала пациента. Известно, что прививку актер получил не выходя из автомобиля.

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Напомним, что ранее Россия заявила о готовности бороться с распространением коронавирусной инфекции вместе с Америкой. Однако посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон чрезмерно политизирует тему вакцин и препаратов от COVID-19.

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