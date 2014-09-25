В Сенате США возмущены тем, что материалы в отношении скандального инвестора засекречены.

Лидер Демократической партии от штата Нью-Йорк в американском Сенате Чак Шумер резко высказался о публикации материалов по уголовному делу в отношении покойного финансиста Джеффри Эпштейна. В социальных сетях местный законодатель обвинил действующие власти из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональда Трампа в утаивании информации от общественности.

Администрация Трампа полна дерьма. На основании данных, которые имеются у демократов, после дедлайна 19 декабря было раскрыто менее 40 тысяч страниц документов, причем многие из них серьезно отредактированы. Утверждения о сотнях тысяч опубликованных страниц не вызывают доверия. Чак Шуммер, сенатор США

Напомним, что иностранный законодатель ранее неоднократно критиковал публикацию министерством юстиции США документов, связанных со скандально известным инвестором. На минувшей неделе американец привлек внимание граждан к материалам по расследованию, в которых все 119 страниц оказались полностью засекречены. Он потребовал от властей объяснения.

