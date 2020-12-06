Шульгинов заявил, что Россия сейчас не экспортирует электроэнергию на Украину

Украина до конца 2023 года хочет отсоединиться белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что в настоящее время Россия не экспортирует электроэнергию на Украину. По его словам, поставки идут со стороны Белоруссии.

Они закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок в Украину. Николай Шульгинов, министр энергетики России

Напомним, что осенью 2019 года поставки электроэнергии из России на Украину возобновились. Однако уже в апреле 2020 года такой импорт был запрещен регулятором в сфере энергетики. В феврале 2021 года сообщалось, что конца 2023 года Киев хочет отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.

Ранее мы писали, что отбор газа из подземных хранилищ России в декабре 2021 года был максимальным с 2012 года.

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