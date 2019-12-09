Отбор газа из подземных хранилищ России в декабре был максимальным с 2012 года

Большой отбор связан с резким похолоданием.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что в декабре отбор газа из подземных хранилищ России был максимальным с 2012 года.

По словам Миллера, такой большой отбор связан с резким похолоданием, которое началось со второй недели декабря. Отмечается, что 23 декабря средняя температура в зоне единой системы газоснабжения (ЕСГ) упала до минус 17 градусов. Это ниже средней климатической нормы на 9,3 градуса.

Отмечается, что ПХГ России заполнены на 83%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Северный поток — 2" повлияет на цены и для ЕС, и для Украины.

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