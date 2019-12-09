Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут достичь новых рекордных отметок

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса заявил, что новых рекордных отметок могут достичь цены на газ в Европе. Он отметил, что в хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа.
Миллер отметил, что такая ситуация сказывается на ценах.
Напомним, что цена на газ в Европе превышала 950 долларов за тысячу кубометров. Однако потом стоимость снизилась.
Ранее мы писали, что Минфин предложил варианты повышения налога на прибыль.
Фото: gazprom.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все