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Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут достичь новых рекордных отметок
Сегодня, 13:36
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Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут достичь новых рекордных отметок

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В подземных хранилищах Европы наблюдается дефицит газа.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса заявил, что новых рекордных отметок могут достичь цены на газ в Европе. Он отметил, что в хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа.

Миллер отметил, что такая ситуация сказывается на ценах.

Напомним, что цена на газ в Европе превышала 950 долларов за тысячу кубометров. Однако потом стоимость снизилась.

Ранее мы писали, что Минфин предложил варианты повышения налога на прибыль. 

Фото: gazprom.ru 

 

Теги: глава газпрома алексей миллер, цены на газ е европе
Категории: Новости России, Лента новостей,

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