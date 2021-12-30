На форуме в Петербурге глава "Газпрома" заявил о нестабильности газового рынка в мире

Миллер сообщил, что спрос на газ продолжит расти в ближайшие десятилетия.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума заявил, что мировой рынок газа в мире нестабилен, а для стран Запада он станет "узким". Об этом пишет ТАСС 1 ноября.

Сейчас, без сомнения, происходит трансформация мирового газового рынка. Здесь можно употребить синоним слова трансформация. Мы понимаем ее, как деформацию взаимоотношений, которые складывались десятилетиями между традиционными потребителями и поставщиками газа. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

По словам Миллера, причины деформации – недобросовестная конкуренция, ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическая нестабильность. Кроме того, он добавил, что спрос на газ продолжит расти в ближайшие десятилетия.

Отметим, что Петербургский международный газовый форум проходит до 3 ноября. В мероприятии участвуют порядка 500 компаний из Турции, ОАЭ, Китая, Ирана и других стран.

Ранее на Piter.TV: на Международной выставке-форуме "Россия" Петербург представит стадион "Газпром Арена".

Фото: пресс-служба "Газпрома"