На Международной выставке-форуме "Россия" Петербург представит стадион "Газпром Арена"

Это арена наивысшей, 4-й, категории UEFA круглогодичного использования.

Уже в эту субботу, 4 ноября, на ВДНХ откроется уникальный по масштабу проект – Международная выставка-форум "Россия". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Петербург на выставке представит свои достижения, среди которых стадион "Газпром Арена" – грандиозная многофункциональная арена наивысшей, 4-й, категории UEFA круглогодичного использования.

Стадион рассчитан на 80 тысяч зрителей на театрально-концертных мероприятиях и на 68 000 болельщиков во время проведения футбольных матчей.

Фото: портал "Строительный Петербург"