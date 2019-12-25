  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Международной выставке-форуме "Россия" Петербург представит стадион "Газпром Арена"
Сегодня, 16:06
54
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Международной выставке-форуме "Россия" Петербург представит стадион "Газпром Арена"

0 0

Это арена наивысшей, 4-й, категории UEFA круглогодичного использования.

Уже в эту субботу, 4 ноября, на ВДНХ откроется уникальный по масштабу проект – Международная выставка-форум "Россия". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Петербург на выставке представит свои достижения, среди которых стадион "Газпром Арена" – грандиозная многофункциональная арена наивысшей, 4-й, категории UEFA круглогодичного использования.

Стадион рассчитан на 80 тысяч зрителей на театрально-концертных мероприятиях и на 68 000 болельщиков во время проведения футбольных матчей. 

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: вднх, выставка, газпром арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии