Шуфутинский заявил, что песню "Третье сентября" запретить нельзя

Певец отметил, что мы живем в демократической стране.

Неделю назад жительница Петербурга создала в интернете петицию, адресованную ЗакСу, с просьбой на федеральном уровне запретить песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

За неделю 155 человек подписались под петицией, остальные, в том числе сам певец, не оценили эту идею. Шуфутинский отметил в разговоре с Sobesednik.ru, что не комментирует глупости и рад, что мы живем в демократической стране.

Против инициативы горожанки выступили петербуржцы с предложением наоборот сделать 3 сентября выходным днем в России.

Ранее мы писали, что "ВКонтакте" защитит пользователей от шуток про 3 сентября.

Фото: Михаил Шуфутинский / Instagram