И снова 3 сентября: петербуржцы предложили сделать этот день выходным

Виктор Дробыш идею поддерживает.

Поклонники творчества Михаила Шуфутинского в Петербурге предложили официально сделать третье сентября выходным днем в России. Об этом рассказали "Невские Новости".

Песню очень любят и пользователи интернета: появляются мемы, а саму песню крутят радиостанции и упоминают СМИ. Инициаторы заверили, что готовы собираться на улице с плакатами и распевать песню. Знаменитая композиция вышла в 1993 году – 27 лет назад. Отметим, что мемы начали появляться в соцсетях только в 2013 году, когда песне исполнилось 20 лет. Все началось с публикации американского рэпера Рика Росса с надписью о 3 сентября.

Пользователи сети отметили, что Шуфутинский и рэпер схожи.

Инициативу поддержал российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Ранее мы писали, что петербурженка потребовала запретить песню Михаила Шуфутинского "3 сентября".

Фото: открытые источники; Михаил Шуфутинский / Instagram