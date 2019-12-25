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Петербурженка потребовала запретить песню Михаила Шуфутинского "3 сентября"
Сегодня, 16:44
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nadezhda_sib

Петербурженка потребовала запретить песню Михаила Шуфутинского "3 сентября"

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Петиция была создана несколько часов назад.

На сайте change.org появилась петиция с требованием запретить на законодательном уровне песню "3 сентября" Михаила Шуфутинского. Ее автор считает, что пропаганда этой песни недопустима в Петербурге.

Даже самые крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот "знаменательный день". Сколько можно это терпеть и любоваться "листом календаря" и "кострами рябин"!

написала женщина. 

По ее мнению, ротацию и любое использование этой песни, также как и пропаганду "истерии вокруг этого дня" надо запретить. Единомышленников автору найти пока не удалось.

Фото: Михаил Шуфутинский / Instagram 

 

 

Теги: 3 сентября, петиция, шуфутинский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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