Петербурженка потребовала запретить песню Михаила Шуфутинского "3 сентября"

Петиция была создана несколько часов назад.

На сайте change.org появилась петиция с требованием запретить на законодательном уровне песню "3 сентября" Михаила Шуфутинского. Ее автор считает, что пропаганда этой песни недопустима в Петербурге.

Даже самые крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот "знаменательный день". Сколько можно это терпеть и любоваться "листом календаря" и "кострами рябин"! написала женщина.

По ее мнению, ротацию и любое использование этой песни, также как и пропаганду "истерии вокруг этого дня" надо запретить. Единомышленников автору найти пока не удалось.

Фото: Михаил Шуфутинский / Instagram