К 3 сентября Михаил Шуфутинский выложил новый клип на песню

На кадрах певец переворачивает листок календаря с этой датой и сжигает его.

Певец Михаил Шуфутинский в честь 3 сентября выложил в своем Instagram новый клип под ремикс своей культовой песни.

На кадрах певец переворачивает листок календаря с этой датой и сжигает его, также Шуфутинский снят за рулем автомобиля и во время игры в бильярд. Подписчики оценили небольшой ролик исполнителя.

Однако, песня "3 сентября" расколола петербургское общество на две части – одни требуют запретить эту песню, другие хотят выходной в этот день. На портале Change.org даже появилась петиция, адресованная депутатам Заксобрания Петербурга, в которой и требуется запретить песню Шуфутинского.

Видео: Instagram/ mikhail.shufutinsky