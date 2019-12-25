"ВКонтакте" объявила себя территорией, свободной от шуток о 3 сентября

В ленте новостей все записи со строчками из песни Михаила Шуфутинского будут отмечены специальным предупреждением.

Сегодня пользователи социальной сети "ВКонтакте" будут защищены от шуток о 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ленте новостей все записи со строчками из известной песни Михаила Шуфутинского будут отмечены специальным предупреждением. Вместо шуток о 3 сентября пользователям "ВКонтакте" предложили альтернативную повестку дня. Команда запустила в сервисе "Клипы" хештег #не3сентября и призвала добавлять его к материалам, которые не связаны с песней-мемом.

Напомним, соцсеть так же защищала пользователей от спойлеров популярных фильмов и сериалов, таких как "Игра престолов", "Мстители: Финал" и "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Ранее мы писали, что к 3 сентября Михаил Шуфутинский выложил новый клип на песню.

Фото: пресс-служба "ВКонтакте"