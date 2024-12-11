Штурмовики "Юга" захватили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

"Мороз" раскрыл подробности героических действий четырех человек по удержанию плацдарма.

Четыне российских военнослужащих при поддержке беспилотников захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины и сдержали все атаки со стороны неприятеля. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами 42 полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии при "Южной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции на кураховском направлении.

Нам была поставлена задача – закрепиться в блиндаже противника. Шли вслепую, не знали есть ли там противник. Дошли тихо, без воздействия, встретили ВСУшников прямо у входа в блиндаж. Противник был ликвидирован, мы закрепились в блиндаже и держали. военнослужащий штурмовой группы с позывным "Мороз"

Один из бойцов вспомнил, что в первую же ночь, когда ВС РФ закрепились на участке, на них был совершен накат противника из трех человек.Однако этот накат был успешно отбит. Во второй половине дня фиксировался еще один накат с техникой. Бронированный транспортер "Брэдли" американского производства был уничтожен на танковой мине, пехоту ВСУ также удалось перебить. После уничтожения группы из пяти человек российским военнослужащим по радиостанции доложили, что по лесополосе движется еще двойка. Их подпустили их поближе и уничтожили огнем из блиндажа.

Дроны доставляли бойцам батарейки для радиостанций, продукты питания и питьевую воду, а также обеспечивали их информацией о передвижении групп и техники армии киевского режима, помогали отбивать накаты противника. В результате "Югу" удалось удержать плацдарм для развития дальнейшей атаки российских войск.

Десантники эвакуировали в тыл мирных жителей освобожденного Николаево-Дарьина.

Фото и видео: Минобороны России