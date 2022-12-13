Игорь Конашенков рассказал о работе штурмовых отрядов по донецкому направлению.

Штурмовые отряды России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине освободили еще три квартала, расположенные в западной части города Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом информацию журналистам на регулярном брифинге от 22 апреля предоставил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские боевые подразделения ВДВ (военно-воздушных сил России) сковывали действия противника на огневых флангах и оказывали поддержку штурмовым отрядам по овладению городом. Работа "Южной" группировки сил, оперативно-тактической авиации, ракетных войск помогли ликвидировать личный состав ВСУ, который располагался вблизи населенных пунктов Богдановка и Николаевка в Донецкой народной республики.

Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России