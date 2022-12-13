Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил России за последние сутки проведения специальной военной операции нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга от 22 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что военные ликвидировали до 20 человек личного состава ВСУ, а также три единицы техники. Дополнительно была пресечена преступная деятельность разведывательно-диверсионной группы.

За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Боевые задачи выполнялись при поддержке артиллерии группировки войск "Восток". В районе города Угледар и Времевки Донецкой народной республики были уничтожены украинские подразделения. Аналогичные мероприятия проведены вблизи Белогорья Запорожской области. Около населенного пункта Павловка военные уничтожили еще одну ДРГ противника.

ВС России пресекли действия двух ДРГ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России