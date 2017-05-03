Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении

Игорь Конашенков рассказал р работе по Донецкому направлению.

Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" продолжают вести ожесточенные сражения на Марьинском тактическом направлении в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант также раскрыл подробности работы по Донецкому направлению.

Наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки в ДНР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

"Южная" группировка войск ликвидировала украинские подразделение, расположенные возле населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа в ДНР. Дополнительно около Веселого и Отрадново получилось поразить склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны. Рядом с населенным пунктом Торецк военные ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО РФ за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России