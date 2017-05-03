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Средства ПВО РФ за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации авиации противника в ДНР.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки проведения специальной военной операции военнослужащие сбили боевой самолет Су-27 и вертолет Ми-8 от Воздушных сил Украины, которые находились в небе над территорией Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Коптево сбит самолет Су-27. В районе населенного пункта Раздоловка  сбит украинский вертолет Ми-8

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, ми-8, минобороны, сво, су-27
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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