Средства ПВО РФ за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки проведения специальной военной операции военнослужащие сбили боевой самолет Су-27 и вертолет Ми-8 от Воздушных сил Украины, которые находились в небе над территорией Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Коптево сбит самолет Су-27. В районе населенного пункта Раздоловка сбит украинский вертолет Ми-8
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР.
Фото и видео: Минобороны России
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