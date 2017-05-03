Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО на купянском и краснолиманском направлениях.

В пресс-службе российского министерства по обороне рассказали о том, что военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонскую область. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 июня сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант рассказал о работе по купянскому направлению.

В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР также пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино.

Фото и видео: Минобороны России