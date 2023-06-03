Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино

Российские военные получили за выполнение боевой задачи государственные награды.

Российское министерство по обороне показало новое видео ликвидации украинских террористов в районе города Шебекино Белгородской области. Известно, что операция по уничтожению диверсионно-разведывательной группы ВСУ прошла еще 1 июня. В кадре показано, что разведка велась при помощи беспилотника. Затем пресс-служба военного ведомства продемонстрировала огонь по цели при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО). Снаряды накрыли иностранцев, которые прятались в лесополосе. Пресс-служба министерства по обороне Росси и заметила, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки, ряд военнослужащих боевых подразделений "Западной" группировки сил были награждены государственными наградами на своих позициях. В частности, речь идет об орденах Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия".

Российская авиация поразила около Северска командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России