Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская авиация от "Южной" группировки сил поразила за последние сутки проведения специальной военной операции поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады противника, расположенного вблизи населенного пункта Северск. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 3 июня сделал руководитель местной пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт заметил, что артиллерией удалось ликвидировать взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины, установленные в районе Богдановки и Котельников. Боевые расчеты самоходных минометов "Тюльпан" и "Пион" уничтожили огневые позиции ВСУ около Спорного и железнодорожной станции разгрузки в Курахово.

Артиллерийскими расчетами уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно спецназ РФ поразил огневым ударом опорный пункт и четыре группы украинской пехоты. Во время контрбатарейной борьбы в районе поселка Желанное Второе российскими военнослужащими ликвидированы 152-миллиметровая гаубица Д-20, две боевые бронированные машины, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пикап противника.

На Краснолиманском направлении ВСУ сделали три попытки вернуть позиции.

Фото и видео: Минобороны России