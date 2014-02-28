Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения российской специальной военной операции три раза пытались вернуть себе утраченные огневые позиции на краснолиманском направлении. Эта деятельность около Серебрянского лесничества со стороны противника остановилась после удара отечественной артиллерией. Боевые подразделения 67 механизированная бригада ВСУ понесли значительные потери в личном составе, после чего - отошел от территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 июня сделал руководитель местной пресс-слцжбы "Центральной" группировки сил

Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М1" уничтожили реактивный снаряд типа HIMARS и БПЛА националистов в районе населенных пунктов Рубежное и Житловка. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Российская авиация группировки ВС РФ совершены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, нахожящиеся около населенных пунктов Серебрянка, Кременная, Червоная Диброва.

МО РФ: ВКС высокоточным оружием ударили по ПВО Украины, прикрывающим ключевые объекты.

Фото и видео: Минобороны России