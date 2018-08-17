Российская авиация за последние сутки проведения специальной военной операции ударила по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 2 июня рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что все заявленные задачи были успешно поражены.
Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Дополнительно спецназ "Ахмат" продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а "Южная" группировка войск отметилась активными действиями в районе Авдеевки. На текущий момент военным удалось освободить около 70: от населенного пункта Марьинка из-под контроля киевского режима. Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях, где ликвидировано до 150 бойцов противника.
ВС РФ ударом из "Солнцепека" уничтожили взвод военных и танк ВСУ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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