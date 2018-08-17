Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российская авиация за последние сутки проведения специальной военной операции ударила по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 2 июня рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что все заявленные задачи были успешно поражены.

Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно спецназ "Ахмат" продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а "Южная" группировка войск отметилась активными действиями в районе Авдеевки. На текущий момент военным удалось освободить около 70: от населенного пункта Марьинка из-под контроля киевского режима. Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях, где ликвидировано до 150 бойцов противника.

ВС РФ ударом из "Солнцепека" уничтожили взвод военных и танк ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России