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ВС РФ ударом из "Солнцепека" уничтожили взвод военных и танк ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Войска "западной группировки войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли Вооруженным силам Украины удар из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 июня сделал руководитель местной пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт пояснил, что военнослужащим удалось ликвидировать до одного взвода противника, а также их танк.

В ходе боевых действий подразделения РХБ-защиты группировки войск "Запад" ударами из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожили до взвода живой силы противника и танк в полосе обороны первой танковой армии.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Специалист уточнил, что российская авиация группировки совершила ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и  техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также по боевым подразделениям территориальной обороны. 

Минобороны показало кадры боевой работы инженерно-саперных подразделений ВДВ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский, солнцепек, танк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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