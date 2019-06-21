ВС РФ ударом из "Солнцепека" уничтожили взвод военных и танк ВСУ на купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Войска "западной группировки войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли Вооруженным силам Украины удар из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 июня сделал руководитель местной пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт пояснил, что военнослужащим удалось ликвидировать до одного взвода противника, а также их танк.

В ходе боевых действий подразделения РХБ-защиты группировки войск "Запад" ударами из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожили до взвода живой силы противника и танк в полосе обороны первой танковой армии. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Специалист уточнил, что российская авиация группировки совершила ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также по боевым подразделениям территориальной обороны.

Минобороны показало кадры боевой работы инженерно-саперных подразделений ВДВ.

Фото и видео: Минобороны России