Минобороны показало кадры боевой работы инженерно-саперных подразделений ВДВ

В результате действий российских войск были уничтожены колесный беспилотник с миной и танк украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы инженерно-саперных подразделений ВДВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах десантник уничтожает колесный беспилотник с миной и танк украинских войск с помощью накладного снаряда. Радиоуправляемый аппарат противника забуксовал в колее проселочной дороги, в то время как танк безуспешно пытался прорвать оборону российских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области.

Видео: Минобороны России