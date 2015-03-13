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Минобороны показало кадры боевой работы инженерно-саперных подразделений ВДВ

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В результате действий российских войск были уничтожены колесный беспилотник с миной и танк украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы инженерно-саперных подразделений ВДВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах десантник уничтожает колесный беспилотник с миной и танк украинских войск с помощью накладного снаряда. Радиоуправляемый аппарат противника забуксовал в колее проселочной дороги, в то время как танк безуспешно пытался прорвать оборону российских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вдв, инженерно-саперные подразделения, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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