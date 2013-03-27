Системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские системы ПВО в зоне СВО сбили украинский штурмовой самолет Су-25, 17 украинских беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За последние сутки проведения специальной военной операции на Украине российскими военными были перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также"Ураган" и "Ольха". Дополнительно поражено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов, находившихся в воздушном пространстве вблизи таких населенных пунктов как Площанка, Куземовка, Макеевка в ЛНР, Тоненькое и Георгиевка в ДНР.

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Фото и видео: Минобороны России