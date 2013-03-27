МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ

Игорь Конашенков рассказал об отражении атак ВСУ около Новой Таволжанки и автопункта "Шебекино".

Вооруженные силы России совместно с сотрудниками ФСБ и Пограничной службой сорвали попытку террористического акта в отношении гражданского населения населенного пункта Шебекино, расположенного в Белгородской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 1 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что ночью после обстрела мирной инфраструктуры украинские террористические формирования в количестве до двух мотопехотных рот, а также танки противника, пытались пересечь государственную границу с Россией вблизи населенного пункта Новая Таволжанка, а также пункта автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Переход ВСу был прерван российской артиллерией и авиацией. Отражены три атаки противника в регионе.

Группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России