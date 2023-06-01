Группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская "Восточная" группировка сил за последние сутки специальной военной операции на южнодонецком направлении поразили два опорных пункта и пункт временной дислокации противника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июня сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Огнем артиллерии группировки "Восток" уничтожены пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поражен опорный пункт боевиков южнее Водяного. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили украинские беспилотники "Фурия" и "Лелека". Военнослужащие из бронегруппы мотострелкового соединения ликвидировала боевой расчет противотанкового гранатомета противника, размещенного ВСУ в районе Новомихайловки. В районе города Угледара поражен опорный пункт противника при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек".

"Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России