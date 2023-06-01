  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:28
155
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР

0 0

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Боевой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" российской "Западной" группировки сил на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции нанес удары по подразделениям противника. Речь идет о личном составе и технике 103-й отдельной бригады территориальной обороны, расположенной в районе поселка Новоселовское Луганской народной республики. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга с журналистами от 1 июня поделился руководитель местной пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Подразделением РХБ защиты группировки войск "Запад" огнем из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесены удары по подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Минобороны: российские РСЗО "Смерч" поразили пункт ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский, солнцепек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии