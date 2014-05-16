Минобороны: российские РСЗО "Смерч" поразили пункт ВСУ на запорожском направлении

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

РСЗО "Смерч" при "Восточной" группировки Вооруженных сил России нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом на Запорожском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления с регулярным брифингом перед журналистами от 1 июня сделал руководитель местной пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

На указанном направлении мотострелки сначала выявили, а затем огнем из минометов ликвидировали украинскую разведывательную группу, которая находилась севернее Лобкового. Дополнительно боевые расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесли удары по живой силе ВСУ, размещенной в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке. Эксперт добавил, что на Южно-Донецком направлении военнослужащие поразили пункт временной дислокации противника, установленный в Великой Новоселке. А расчет противотанкового ракетного комплекса в районе населенного пункта Пречистовка уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ, расположенный южнее Водяного.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости