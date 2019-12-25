В Ленобласти искали нарушителей запрета на розжиг костров в заказниках

В общей сложности сотрудники дирекции ООПТ региона составили 12 протоколов о нарушении охранных режимов.

В заказниках 47-ого региона состоялись рейды дирекции ООПТ, направленные на поиск нарушителей, которые разжигают костры в природных заказниках. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С конца июня в Ленобласти продолжает действовать противопожарный режим. В частности, запрещено разведение костров и приготовление еды на открытом огне в лесах и других зелёных зонах.

Патрулирование прошло на территории заказников "Вепсский лес", "Весенний", "Выборгский", "Кургальский", "Котельский", "Север Мшинского болота", "Шалово-Перечицкий". В общей сложности сотрудники дирекции ООПТ региона составили 12 протоколов о нарушении охранных режимов, все костры принудительно потушили. Кроме того, было остановлено возгорание сухого мха.

Ранее мы сообщили о том, что оздоровительные лагеря Ленобласти приняли почти 100 тыс. ребят за летний сезон.

Фото: Дирекция ООПТ Ленобпасти