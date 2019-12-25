Оздоровительные лагеря Ленобласти приняли почти 100 тыс. ребят за летний сезон

С учётом осенних смен до конца года учреждения примут 108 тыс. человек.

За летний сезон 2023 года в оздоровительных лагерях Ленобласти провели досуг около 98 тыс.детей. Об этом сообщил первый зампред регионального комитета образования Илья Голубев в ходе пресс-конференции "Интерфакс".

Руководитель добавил, что до конца года с учётом осенних смен оздоровительные лагеря Ленобласти примут 108 тыс. человек. Особенно активно такой вид отдыха предлагают подросткам в трудной жизненной ситуации: сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья и детям участников СВО. Этим категориям несовершеннолетних положены бесплатные путевки, либо полная компенсация затрат в размере 24,5 тыс. рублей.

Кроме того, в этом году наблюдается повышенный спрос на путёвки, подчеркнул Голубев. В Ленобласти работало 550 учреждений, 454 из которых относятся к лагерям дневного пребывания.

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Фото: комитет образования Ленобласти