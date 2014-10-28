В Ленобласти готовят финансовую модель трамвая от Всеволожска до Рябовского шоссе

В 47-ом регионе проходит подготовка проекта будущего трамвая от микрорайона "Южный" во Всеволожске до Рябовского шоссе в Красногвардейском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Планируется, что заключение концессионного соглашения с инвестором пройдёт в следующем году. Власти Ленобласти просчитывают финансовую и транспортную модели проекта. Соглашение на его реализацию было подписано губернатором Александром Дрозденко на ПМЭФ-2023.
Точные сроки запуска трамвая пока неизвестны.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти появилась спортплощадка вдоль реки Волхов.
Фото: Piter.TV
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